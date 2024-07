"Tifoso presi a calci e pugni dagli steward": dall'Inghilterra la clamorosa rivelazione su Euro 2024

Hanno del clamoroso le immagini pubblicate dagli inglesi del Sun, direttamente dagli spalti della Frankfurt Arena, dove lunedì è andata in scena la sfida tra Portogallo e Slovenia , valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024 . Tifoso fermato e preso a calci e pugni da un gruppo di steward , mentre era stato ampiamente bloccato a terra, nella zona adiacente all'ingresso delle tribune dello stadio di Francoforte. Il video di uno spettatore presente è immediatamente diventato virale sul web .

Euro 2024, tifosi aggrediti dagli steward durante Portogallo-Slovenia

È successo tutto durante Portogallo-Slovenia, nei minuti che hanno preceduto l'assegnazione del calcio di rigore in favore del Portogallo, poi sbagliato da Cristiano Ronaldo. Immagini scioccanti che ritraggono un tifoso, sceso nella zona che porta ai bar e ai servizi igienici della Frankfurt Arena, bloccato e preso a calci e pugni da un gruppo di steward. In particolare, nel video e nelle immagini riportate dal quotidiano The Sun, si vede come un ragazzo venga trattenuto da due addetti alla sicurezza, mentre un altro viene percosso a terra, senza un valido motivo. Materiale per le autorità competenti, con la UEFA che monitora a distanza la situazione, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. Almeno per il momento.