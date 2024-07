L'epic fail del tifoso: guarda in streaming Inghilterra-Slovacchia ma commette un errore pazzesco

Una rimonta clamorosa quella compiuta negli ottavi di finale di Euro 2024 dall'Inghilterra , riuscita a pareggiare con una rovesciata di Bellingham contro la Slovacchia poi piegata ai supplementari grazie a un gol di Kane. Una partita emozionante che non tutti gli inglesi sono riusciti però a vedere in diretta.

Euro 2024, il tabellone dei quarti di finale: programma, date e orari

Inghilterra-Slovacchia, il clamoroso 'epif fail' di un tifoso

È il caso ad esempio di un tifoso che era in viaggio su un treno proprio durante il match, che ha provato a seguire in streaming dal suo smartphone diventando però protagonista di un incredibile 'epic fail'. Convinto che fosse davvero la partita di Euro 2024, ha continuato a guardare quella che era invece la registrazione di una sfida del celebre videogame Fifa. Una scena andata avanti per diversi minuti e ripresa da un altro passeggero seduto dietro di lui in un video, che è stato poi postato sui social ed è divenuto presto virale superando velocemente 5 milioni di visualizzazioni.

Euro 2024: risultati, tabellini e calendario

Euro 2024: la classifica dei gironi eliminatori