Demiral, esultanza amara: l’Uefa apre un’indagine

LIPSIA (Germania) - Una notte gloriosa, macchiata da un’esultanza che potrebbe pagar cara. Merih Demiral in Turchia è l’eroe del momento, ma il giocatore potrebbe incorrere in una sanzione che potrebbe fargli saltare la prossima sfida dei quarti di finale contro l’Olanda. La Disciplinare dell’Uefa sta infatti valutando una sanzione nei confronti del difensore che avrebbe esultato in maniera non idonea dopo aver firmato il gol del raddoppio dei turchi contro l'Austria.