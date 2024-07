Spagna-Germania Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Grande attesa per Spagna-Germania , quarto di finale di Euro 2024. Per i tedeschi la rivincita dopo i ko nel 2008 e nel 2010.

Il calendario di Euro 2024

Il tabellone di Euro 2024

Spagna-Germania, l'orario

La partita Spagna-Germania è in programma oggi, venerdì 5 luglio, con calcio d'inizio alle ore 18 alla Stoccarda Arena.

Dove vedere Spagna-Germania in diretta tv

La gara Spagna-Germania sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 ma anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Dove vedere Spagna-Germania in streaming

Spagna-Germania sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. L'app della Rai non prevede costi aggiuntivi. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di De La Fuente

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Pedri, Williams; Morata. A disposizione: Raya, Remiro, Nacho, Vivian, Grimaldo, Merino, Baena, Zubimendi, Dani Olmo, Jesus Navas, Oyarzabal, Joselu, Ferran Torres, Fermin Lopez, Perez.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Carvajal, Le Normand, Vivian, Morata. Ct: De La Fuente.

La probabile formazione di Nagelsmann

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Andrick, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. A disposizione: Ter Stegen, Baumann, Schlotterbeck, Henrichs, Anton, Koch, Mittelstadt, Emre Can, Fuhrich, Muller, Gross, Sané, Undav, Beier, Fullkrug.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Rudiger, Mittelstadt, Andrich. Ct: Nagelsmann.

Spagna-Germania, la cronaca

Riparte l'avventura di Euro 2024. Alle ore 18 il primo quarto di finale tra la Spagna e la Germania, paese ospitante. La formazione allenata da Nagelsmann vuole riscattare i ko nel 2008 e nel 2010, Europei e Mondiali, quando trionfò sempre la Spagna fino alla vittoria dei rispettivi tornei. La Germania arriva al confronto carica e motivata, ma dovrà temere la freschezza atletica della Spagna, degli esterni Yamal e Williams. Si affronteranno le due favorite al torneo, le due squadre più in forma come hanno dimostrato i risultati recenti.