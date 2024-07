Portogallo-Francia Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Alle ore 21 in campo la seconda gara valida per i quarti di finale degli Europei. Si sfideranno il Portogallo di Ronaldo e la Francia di Mbappé.

Il calendario di Euro 2024

Il tabellone di Euro 2024

Portogallo-Francia, l'orario

La partita Portogallo-Francia è in programma oggi, venerdì 5 luglio, con calcio d'inizio alle ore 21 ad Amburgo al Volksparkstadion.

Dove vedere Portogallo-Francia in diretta tv

La gara Portogallo-Francia sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1 ma anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Dove vedere Portogallo-Francia in streaming

Portogallo-Francia sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. L'app della Rai non prevede costi aggiuntivi. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Martinez

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mendes; Vitinha, Palhinha, Fernandes; Bernardo, Ronaldo, Leao. A disposizione: Rui Patricio, José Sa, Semedo, Dalot, Inacio, Antonio Silva, Danilo, Joao Neves, Nunes, Pedro Neto, Goncalo Ramos, Joao Felix, Diogo Jota, Conceicao.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -. Ct: Martinez.

La probabile formazione di Deschamps

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Camavinga, Tchouameni, Kante; Griezmann, Mbappé, Thuram. A disposizione: Samba, Areola, Pavard, Mendy, Clauss, Konaté, Zaire-Emery, Fofana, Giroud, Kolo Muani, Coman, Dembelé, Barcola.

Indisponibili: -. Squalificati: Rabiot. Diffidati: -. Ct: Deschamps.

Portogallo-Francia, la cronaca

Impostando il sensore sull'emozione, è istintivo pensare subito al duello virtuale tra Ronaldo e Mbappé. La sfida resta affascinante, tra le lacrime spaventate di Cristiano e il sudore mascherato di Kylian, ma chissà se sarà davvero l’elemento decisivo di Portogallo-Francia, una grande classica del calcio europeo. La gara è in programma ad Amburgo alle ore 21, grande attesa per il match, uno dei più interessanti dei quarti di finale di Euro 2024.