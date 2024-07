Il cane indovino prevede il risultato di Spagna-Germania con un colpo di scena

È tornato il cane indovino . Ci aveva provato per la partita che è costata l'Europeo all'Italia, azzeccando il numero di gol segnati dalla Svizzera (2), ma sbagliando il risultato finale (3-2 Italia). Stavolta tenta di nuovo il colpaccio per i quarti di finale di lusso tra Spagna e Germania .

Il cane indovino e il risultato di Spagna-Germania

Il video è già virale: un cagnolino, posizionato in cima alle scale, colpisce col muso il pallone mandandolo nel canestro di una squadra o in quello dell'altra. La previsione questa volta svela il risultato finale di Spagna-Germania, un clamoroso 3-2 in rimonta. Il cane spedisce i primi due palloni nel cesto dei tedeschi, i successivi invece in quello della Roja, prevedendo un tris spagnolo davvero sorprendente. Andrà effettivamente così?