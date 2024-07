Taylor, che errore in Spagna-Germania! Kroos graziato, ride con lui

STOCCARDA (Germania) - Ancora un errore per Anthony Taylor , l'arbitro inglese diventato tristemente celebre tra i tifosi della Roma per gli errori clamorosi che sono costati ai giallorossi l'Europa League nella finale con il Siviglia del 2023. Taylor, che sta dirigendo il quarto di finale di Euro 2024 tra Spagna e Germania , ha letteralmente graziato il tedesco Toni Kroos , che dopo pochi minuti è stato protagonista di un brutto fallo su Pedri, rimasto a terra e poi costretto a essere sostituito con Dani Olmo per infortunio.

Taylor nella bufera

Mentre il ct spagnolo De La Fuente è andato su tutte le furie con il quarto uomo slovacco Ivan Kruzliak, le telecamere hanno sorpreso Kroos che addirittura ridacchiava, accanto allo stesso Taylor, mentre i medici soccorrevano Pedri. L'arbitro inglese, negli ultimi mesi, è stato più volte protagonista di pasticci e decisioni discutibili, anche in Premier League. Pure in questo Europeo, in occasione di Francia-Olanda, Taylor era stato contestato dal ct oranje Koeman per un gol annullato per fuorigioco a Xavi Simons nel secondo tempo: in quel caso, però, la sua scelta era stata corretta.