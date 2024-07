Spagna-Germania: quando potremo essere come loro?

Fr a quanti anni, lustri, decenni torneremo a giocare come loro? Dopo una ventina di minuti di Spagna-Germania abbiamo inviato questo messaggio a qualche amico, collega e amante del calcio. Per evitare un altro abbassamento di autostima sarebbe meglio non riportare le risposte, che in buona parte erano già contenute nella domanda. Il più alto in carica ha suggerito di scriverlo (ecco fatto), il più ottimista ha sorriso «fra cent’anni», i due pessimisti «mai o forse mai».

noi tifosi azzurri ci ha rimpicciolito ancora un po'. Non è stata esplosiva la bellezza degli spagnoli perché di fronte avevano un'avversaria quasi pari sul piano del talento individuale e qualità collettiva. Ma è stata una partita bella, vera, piena di iniziative, di idee, di spunti, di occasioni e di gioco. Una di quelle partite che, dopo un po', ti auguri che prosegua fino ai supplementari per godere di un'altra mezz'ora di spettacolo. Siamo stati ascoltati... Per la prima volta la squadra di De la Fuente non ha dominato, ma non per questo ha perso coraggio, di sicuro non è diventata più timida. Era sempre la stessa, solo che Nico Williams (e poi Dani Olmo) invece di Di Lorenzo ha trovato Kimmich e Fabian Ruiz davanti aveva Kroos non Jorginho. Al momento buono però ha rimarcato la sua straordinaria bellezza, con l'assist del diciassettenne Yamal per la rete di Dani Olmo che aveva iniziato la partita in panchina, tanto per dire della ricchezza di cui dispone De la Fuente. E ancora Dani Olmo, in un pomeriggio indimenticabile, ha pennellato l'assist per il 2-1 di Merino.