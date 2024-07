Inghilterra-Svizzera Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

A disposizione: Ramsdale, Henderson, Shaw, Trippier, Dunk, Gomez, Wharton, Gallagher, Palmer, Bowen, Toney, Gordon, Eze, Watkins.

Squalificati: Guéhi. Diffidati: Bellingham, Foden, Gallagher, Mainoo, Trippier.

La probabile formazione di Yakin

SVIZZERA (3-4-2-1): : Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo. CT: Yakin.

A disposizione: Kobel, Mvogo, Stergiou, Elvedi, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Duah, Zesiger, Shaqiri, Jashari, Amdouni, Rieder, Okafor.

In diffida: Freuler, Ndoye, Rodríguez, Sierro, Xhaka.

Inghilterra-Svizzera, la cronaca

Dopo essere stata ad un passo dall'eliminazione, l'Inghilterra si presenta a questo appuntamento con il morale alle stelle, grazie alle reti realizzate da Jude Bellingham ed Harry Kane, allo scadere dei tempi regolamentari e all'alba dei supplementari contro la Slovacchia di Calzona. Nazionale dei Tre Leoni che continua a non convincere sotto il profilo del gioco, come testimonia la fase a gironi non all'altezza delle aspettative, ma che trova nel singolo la giocata vincente al momento opportuno. La qualità dei calciatori, dalla mediana in avanti, non si discute. Di fronte, si troveranno una Svizzera che ha dimostrato di avere un bagaglio di certezze consolidato, arricchito dalla prestazione messa a referto contro l'Italia di Luciano Spalletti, annichilita dall'intensità e dalle combinazioni dell'undici elvetico. Senza strafare, la formazione di Yakin ha rispettato il suo piano partita, confermando quanto di buono fatto nel gruppo A, dove ha sfiorato persino il colpaccio contro la Germania di Nagelsmann. Ora, la ghiotta opportunità di approdare in una storica semifinale europea, da sfavorita.