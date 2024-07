Ronaldo ko con la Francia, ma la sorella pubblica le foto con Mbappé

AMBURGO (Germania) - L'enorme delusione di Cristiano Ronaldo per la bruciante eliminazione del Portogallo da Euro 2024, ai rigori contro la Francia, non frena la voglia di social della sorella del campione, Katia Aveiro, influencer da 1,4 milioni di follower su Instagram. La donna, nella notte scorsa, dopo il ko della nazionale lusitana, ha pubblicato svariate immagini su Facebook e sulle proprie storie Instagram dagli spalti di Amburgo, dove si è giocata il quarto di finale con i transalpini: tra le foto anche un paio con Kylian Mbappé, stella della Francia, sostituito ieri ai supplementari per problemi al naso, fratturato in occasione della gara con l'Austria.