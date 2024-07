Taylor fa infuriare il radiocronista Rai: "Fermatelo, è una sciagura: dopo Roma-Siviglia..."

Germania fuori dall'Europeo di casa per mano della Spagna e di un evidente errore di Anthony Taylor , arbitro inglese che non ha ravvisato il fallo di mano di Cucurella sulla conclusione da fuori di Musiala . Responsabilità condivise con la sala Var, ma non è la prima volta che il fischietto classe '78 finisce per condizionare e decidere una sfida internazionale. Lo ha ricordato in presa diretta anche Giuseppe Bisantis , radiocronista Rai che non ha dimenticato la bufera che accompagnò Taylor in occasione della finale di Europa League tra Siviglia e Roma.

L'arbitro Taylor nella bufera, il radiocronista Rai: "Fermatelo!"

Il confronto tra Spagna e Germania ha lasciato scorie non indifferenti. Una partita che ha sancito l'eliminazione della nazionale di Nagelsmann da Euro 2024 e ha spinto le Furie Rosse verso la semifinale con la Francia di Mbappé, che ha battuto ai calci di rigore il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ieri sera, su Rai Radio Uno, non è certo sfuggito l'errore dell'arbitro Taylor, ancora decisivo in negativo, proprio come a Budapest nella finale di Europa League che vide uscire sconfitta la Roma di Mourinho: "La solita sciagura Taylor, - ha tuonato Giuseppe Bisantis in sede di commento, al fianco di Fulvio Collovati - è un arbitro scarsissimo che non sappiamo quali santi abbia in paradiso. Ho visto Roma-Siviglia, Francia-Olanda, è un mistero questo arbitro, ma come si spiega? Fermate Taylor, fate qualcosa, questo è veramente un arbitro scarsissimo. Non gli farei dirigere neanche le partitelle delle scuole elementari, un arbitro così scarso non l’ho mai visto. Questo rovina le partite. A parte Byron Moreno che non era nemmeno un arbitro, ricordo i Mondiali del 1962 con l’inglese Aston in Cile-Italia, hanno inventato il calcio ma devono lavorare sull’arbitraggio. Ha diretto malissimo, - ha aggiunto il radiocronista - non l’ha tenuta in pugno. Se anche dovesse esserci un fuorigioco, mantengo comunque il mio giudizio su Taylor. Irrati, fai un gesto plateale, vattene dal Var, abbandona Taylor. Non sono paranoico, qua ci si gioca milioni e milioni di euro…".