Inghilterra-Svizzera diretta Euro 2024: gol di Saka LIVE

Dopo le qualificazioni in semifinale di Spagna e Francia, che hanno eliminato rispettivamente Germania e Portogallo, Inghilterra-Svizzera inaugura il secondo giorno di quarti di finale a Euro 2024. Dalla sfida tra inglesi ed elvetici, alla Dusseldorf Arena, uscirà l'avversaria in semifinale della vincente di Olanda-Turchia, in programma stasera alle 21 all'Olympiastadion di Berlino. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.