Bizzotto senza voce in telecronaca: social scatenati durante Spagna-Francia

Bizzotto senza voce: soldiarietà, preoccupazione, ironia e meme sui social

Bizzotto ha poi iniziato il commento della partita con un tono di voce chiaramente alterato, greve. Tanto è bastato per scatenare i social tra preoccupazione, solidarietà e meme ironici. Quando Kolo Muani ha portato in vantaggio la Francia, Bizzotto ha provato ad alzare i decibel ma la voce gli si è strozzata in gola. Non è andata meglio quando Yamal ha pareggiato e Dani Olmo ha portato avanti la Spagna.

Bizzotto senza voce: le reazioni

C'è chi ha scritto: "Bizzotto, eccellente professionista, non merita di andare in onda palesemente senza voce". Chi ha provato a sdrammatizzare aggiungendo: "Si è rotto Bizzotto"; "Salvate il soldato Bizzotto". E ancora chi lo ha incoraggiato: "Eroico ma per arrivare a fine partita bisogna che qualcuno sia di supporto".