Olanda-Inghilterra Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena la seconda semifinale di Euro 2024 , che vedrà protagoniste l' Olanda di Koeman e l' Inghilterra di Southgate , che hanno recentemente eliminato Turchia e Svizzera. In finale, c'è già la Spagna di De La Fuente, che ha eliminato ieri la Francia di Deschamps.

Olanda-Inghilterra, l'orario

La sfida Olanda-Inghilterra andrà in scena oggi, mercoled ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Olanda-Inghilterra in diretta tv

Olanda-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro sulla Rai.

Dove vedere Olanda-Inghilterra in streaming

Olanda-Inghilterra sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.