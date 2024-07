Olanda-Inghilterra diretta Europei: Kane risponde a Simons LIVE

21:33

32' - Palo di Foden

Anche l'Inghilterra colpisce un legno: Foden, da posizione defilata, si accentra a prova a calciare a girare. La palla si stampa sul palo esterno alla destra di Verbruggen.

21:30

30' - Traversa di Dumfries

Su palla inattiva, Dumfries stacca di testa, in anticipo sui difensori inglesi: la palla si stampa sulla traversa.

21:24

23' - Dumfries salva sulla linea

Occasionissima per l'Inghilterra: Foden si presenta a tu per tu con Verbruggen e calcia a colpo sicuro da posizione ravvicinata: Dumfries salva sulla linea di porta.

21:18

18' - OLANDA - INGHILTERRA 1-1: KANE

Harry Kane trasforma il penalty, con un tiropreciso che si insacca alla destra di Verbruggen, che aveva intercettato il tiro.

21:16

16' - Rigore per l'Inghilterra

L'arbitro Zwayer richiamato al Var, assegna il penalty all'Inghilterra, dopo il contatto tra Kane e Dumfries, che viene ammonito.

21:15

14' - Kane sfiora il pareggio

Grande chance per Kane, che dopo un'azione di Saka, si ritrova nelle condizioni di sparare a rete da posizione ravvicinata: la palla termina alta sopra la traversa. Proteste inglesi, per un contatto tra il centravanti e Dumfries (successivo al tiro).

21:13

13' - Ci prova Kane

Prima occasione per l'Inghilterra: Kane si libera dal limite e lascia partire un tiro, che viene respinto dal portiere olandese.

21:08

7' - OLANDA - INGHILTERRA 1-0: SIMONS

Alla prima occasione, l'Olanda sblocca il risultato: Simons ruba palla a Rice, si invola e dal limite dell'area lascia partire un bolide che si insacca sotto l'incrocio.

21:05

5' - L'Inghilterra prova a prendere in mano il gioco

L'Inghilterra, pur senza creare pericoli, prova a mantenere il pallino del gioco: grande possesso palla per gli uomini di Southgate.

21:00

1' - Si parte

Inizia la sfida tra Olanda e Inghilterra. Calcio d'inizio per gli uomini di Southgate, che attaccano in questo primo tempo da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale, in maglia bianca e calzoncini blu. L'Olanda, in tenuta arancione, risponde dalla parte opposta.

20:56

E' il momento degli inni nazionali

Si parte con l'inno inglese, a seguire quello olandese. Grande entusiasmo sugli spalti a Dortmund.

20:52

Olanda e Inghilterra entrano in campo

Tutto pronto per la seconda semifinale di Euro 2024: Olanda e Inghilterra entrano sul terreno di gioco: a breve il calcio d'inizio della gara.

20:42

Olanda-Inghilterra, i precedenti

Questo è il quarto incontro tra Inghilterra e Olanda in un grande torneo internazionale (Mondiale/Europeo). Al momento i precedenti sono in equilibrio: gli Orange hanno vinto 3-1 a EURO 1988 (tripletta di Marco van Basten), pareggio senza reti ai Mondiali del 1990, e successo per 4-1 dell'Inghilterra a EURO 1996.

20:33

Olanda-Inghilterra, paura a Dortmund: arriva la Polizia

Scontri tra tifoserie per le strade tedesche, prima della semifinale tra Olanda e Inghilterra. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine (LEGGI TUTTO...)

20:18

Tempesta d'acqua a Dortmund: la reazione di un tifoso inglese

Tempesta allo stadio di Dortmund, con cascata annessa. Un tifoso inglese ne approfitta per rinfrescarsi