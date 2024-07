Finale Europei, a sorpresa l'arbitro non sarà Marciniak: ecco la scelta di Rosetti

Non sarà il polacco Marciniak l'arbitro di Spagna-Inghilterra, finale di Euro 2024. Dietrofront del designatore Rosetti, che ha deciso di puntare su un altro fischietto per l'ultimo atto dell'Europeo tedesco. Sale l'attesa per la partita in programma domenica 14 luglio alle ore 21 a Berlino.