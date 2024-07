La stampa scozzese: "Spagnoli, vendicatevi!"

BERLINO - C'è un supporto particolare per la Spagna. Arriva dalla stampa scozzese indipendentista, e in particolare dal quotidiano The National, che alla vigilia della finale contro l'Inghilterra è uscito con un titolo enorme in prima: «Time for revenge!», è l'ora della rivincita. Il riferimento spiegato nel resto della pagina è alle abitudini dei turisti inglesi: «Riempiono le vostre spiagge, bevono le vostre birre, fanno casino nelle vostre piazze...». La Scozia, intesa come squadra di calcio, non ha fatto una bella figura all'Europeo rimediando solo un punto nel girone. Ma adesso, almeno nella parte più nazionalista del suo popolo, ha scelto per chi tifare nella finale di Berlino.