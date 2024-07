Quanto guadagna chi vince l'Europeo: i bonus per Spagna e Inghilterra

Euro 2024, quanto hanno guadagnato finora le finaliste

Come ricordato da Sport, l'incasso totale derivante dalla vittoria di Euro 2024 ammonta a 28,25 milioni di euro. Di questo importo, il 40% va destinato ai giocatori. In caso di sconfitta della finale, i calciatori intascherebbero il 30% di quanto incassato dalle rispettive Federazioni. La qualificazione alla fase finale degli Europei rappresentava già un incasso iniziale di 9,25 milioni. Ogni vittoria ottenuta in fase finale ha comportato un introito di un milione di euro in più. Il pass per gli ottavi di finale è stato valutato a 1,5 milioni mentre la qualificazione ai quarti ha significato 2,5 milioni in più. Raggiungere la semifinale ha garantito ulteriori 4 milioni mentre raggiungere la finale ne è valsi 5.

Quanto guadagnerebbero Southgate e De La Fuente vincendo Euro 2024

Chi diventerà campione vedrà, dunque, aggiungersi a tutti questi milioni altri 3 milioni per un totale di 25,5 milioni. De La Fuente e Southgate guadagnerebbero 400.000 euro. Anche membri dello staff tecnico e dipendenti delle federazioni riceverebbero una parte di questo denaro.