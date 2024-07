Euro 2024, cosa ha fatto Chiellini con il trofeo prima di Spagna-Inghilterra

L' Italia è stata eliminata agli ottavi di Euro 2024 per mano della Svizzera ma ha avuto comunque una piccola rappresentanza durante la finale di Berlino tra Spagna e Inghilterra . Giorgio Chiellini , infatti, è stato incaricato di portare in campo la coppa dell'Europeo.

Chiellini in campo prima di Spagna-Inghilterra: il motivo

Come consuetudine, infatti, il capitano della nazionale campione in carica (se non partecipa alla finale) porta simbolicamente in campo il trofeo facendo il "passaggio di testimone". L'ex capitano azzurro ha quindi dato un ultimo bacio alla coppa che l'Italia ha vinto nel 2021. Molti fischi da parte dei tifosi inglesi, sconfitti propri dall'Italia a Wembely: in risposta Chiellini ha alzato ancora una volta, per l'ultima volta, la coppa.