Sky, record di ascolti per le finali di Wimbledon ed Euro 2024

Dati audience da urlo per Sky , che ieri ha vissuto insieme a tutti gli appassionati una straordinaria domenica sportiva. Dal meglio del calcio europeo al top del tennis mondiale , dalla finale di Euro 2024 all'ultimo atto di Wimbledon . Spagna grande protagonista, con le Furie Rosse che hanno battuto 2-1 l'Inghilterra e Carlos Alcaraz che ha dominato contro Novak Djokovic.

Sky, domenica da urlo: record di ascolti per le finali di Euro 2024 e Wimbledon

Senza l'Italia di Luciano Spalletti, eliminata dalla Svizzera agli ottavi dell'Europeo tedesco, e il talento di Jannik Sinner, fuori ai quarti dei Championships contro Medvedev, Sky è riuscito ugualmente a registrare un'audience da sogno nella domenica dedicata alle finali di Euro 2024 e Wimbledon. Il confronto tra Alcaraz e Djokovic, andato in scena sull'iconico Central Court, è stato seguito da 785mila spettatori medi complessivi in total audience, a fronte di un milione e 589mila contatti unici, segnando 6,9% di share tv. La finalissima giocata a Berlino, invece, è stata vista da un milione e 355mila spettatori medi complessivi in total audience, fino a raggiungere un picco di 2 milioni e 74mila spettatori unici. Toccato il 7% di share. Spagna campione d'Europa, contro un'Inghilterra che spreca la seconda occasione consecutiva, dopo il ko ai rigori con gli Azzurri di Roberto Mancini.