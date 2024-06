Rama: “L’Albania ha già vinto il suo Europeo”

INVIATO A MONACO - Il trolley è pronto: «Secondo lei posso mancare? Sarebbe come non partecipare al matrimonio di un figlio unico». Edi Rama, premier d’Albania, guida la spedizione di almeno cinquantamila connazionali che entreranno al Westfalen Stadion di Dortmund per l’esordio contro l’Italia. Ex cestista, tifoso juventino, concede questa emozionata intervista il giorno prima del sabato più atteso.

Presidente, Dortmund sembra Tirana: solo bandiere con l’aquila in giro.

«Non mi sorprende. Per l’Albania questa partita è speciale: la federazione ha ricevuto più di mezzo milione di richieste per i biglietti. Non gioca solo una nazione ma un popolo di 10 milioni di cuori sparsi nei Balcani, nella Germania, nel mondo».

Da amico dell'Italia come vive questa partita? C’è un po’ di timore o solo emozione?

«Timore no, noi abbiamo già vinto il nostro Europeo qualificandoci come primi nel girone. C’è tanto orgoglio. Ed emozione sì. Del resto la maggior parte di noi tifa Italia quando non gioca l’Albania».

La vostra nazionale ha cambiato marcia con Sylvinho in panchina. Siete pronti a reggere l'urto di un grande torneo?

«Sylvinho ha grandi meriti ma anche il suo team. Non avevo mai visto giocare i nostri a viso aperto contro tutti».

Nessun obiettivo preciso?

«La squadra ha già portato il Paese sulle stelle. La storia è già stata scritta, il resto conta fino a un certo punto perché il girone è infernale. Anzi di più. Comunque vediamo, può succedere di tutto».

Con tanti calciatori italiani, ci conoscete molto bene. È un vantaggio per voi?

«Non credo, l’Italia è sempre l’Italia. Possiamo solo sperare che sbagli la prima partita come le è già capitato in passato, senza peraltro compromettere il cammino successivo. Altrimenti è molto dura».

Le piace il gruppo creato da Spalletti? Può vincere l'Europeo?

«Spalletti è un genio, oltre a essere un uomo eccezionale e un comandante dotato di grande carisma. Secondo la storia del calcio dico mai dire mai. Nessuno mette l’Italia tra le favorite e questo mi conforta: voi avete vinto spesso i grandi tornei quando partivate in seconda fila, mentre con i favori del pronostico non siete arrivati al traguardo».

Qual è il giocatore albanese che da italiani dobbiamo temere di più?

«Il pubblico».

Ha avuto modo di parlare della partita alla collega italiana Giorgia Meloni?

«No, lei ha dovuto occuparsi del G7: quella è una squadra in in grave difficoltà in questo momento...».

Tornando al calcio, quale squadra è più forte tra le 24 partecipanti?

«Non lo so, ma di una cosa sono certo come sempre. Non voglio che vinca la Germania, con la sua corazzata disciplinata e precisa... Darei tutto per vederla ancora una volta battuta dall’Italia contro il pronostico, a casa propria, come nel 2006».

Per concludere due domanda al tifoso della Juve. La prima, è contento di Thiago Motta o avrebbe tenuto Allegri?

«La Juventus dell’Avvocato non si sarebbe mai comportata così».

Chiesa non sta rinnovando il contratto: lei lo terrebbe o lo venderebbe alla Roma?

«Federico è un giocatore e un ragazzo top. Ma lascio al mio amico Fali Ramadani (il potente procuratore) il giudizio su come sia meglio agire. È in ballo una scelta importante per la carriera di Chiesa».