Lukaku al Napoli, ecco perché si può: l’elemento che fa sperare

NAPOLI - Romelu Lukaku, anni 31, guadagna al Chelsea circa dieci milioni a stagione fino al 2026. Tanti, troppi per molti club italiani. Uno stipendio elevato anche per le valutazioni del Napoli . Eppure la società di De Laurentiis pensa comunque al pupillo di Conte per l’attacco del futuro. Un motivo in più per riflettere sull’eventuale colpo è la possibilità di usufruire del Decreto Crescita proprio come aveva fatto la Roma che lo aveva prelevato in prestito secco la scorsa estate. Un’opportunità di mercato potendo contare su sgravi fiscali che ridurrebbero notevolmente la cifra lorda dello stipendio.

Lukaku, ingaggio e Decreto Crescita: la situazione

La prima squadra ad usufruire del Decreto Crescita per l’ingaggio di Lukaku era stata l’Inter, che lo aveva acquistato dal Manchester United nel 2019. Due anni dopo, il belga si è trasferito al Chelsea. Il suo addio si è consumato nel pieno dell’estate del 2021. Rientrato in nerazzurro appena un anno dopo, Lukaku ha continuato a godere del regime agevolato, visto che aveva maturato il numero di giorni sufficiente (183) a considerarsi ancora fiscalmente residente in Italia. Per lo stesso motivo, anche quando ha lasciato l’Inter per arrivare poi alla Roma, non ha mai perso quel vantaggio fiscale. Per lo stesso motivo anche il Napoli, qualora decidesse di affondare il colpo per Lukaku, potrà godere del Decreto Crescita. Il belga, infatti, anche nel 2024 sarà residente in Italia dato che, da contratto, sarà dipendente della Roma fino al prossimo 30 giugno.

Cosa serve per strappare Lukaku al Chelsea

Lukaku, 21 gol nell’ultima stagione, ha un rapporto speciale con Conte. Nei due anni all’Inter sono arrivati uno scudetto e 64 gol. La clausola attuale è di 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro, ma De Laurentiis sa bene che il Chelsea ha necessità di vendere entro fine mese e dunque, alla fine, potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore, circa 20-25 milioni. Un’altra informazione già da tempo raccolta per un’analisi approfondita sul colpo in attacco per il dopo Osimhen.

Avvio da incubo per Lukaku e il Belgio a Euro 2024

Il Napoli, intanto, segue il suo percorso in Germania. Non è andato bene l’esordio con la Slovacchia. Lukaku è stato protagonista in negativo nella sconfitta del Belgio. Due gol annullati e almeno due ghiotte chance sprecate. Un dato è emblematico: l’indice xG di Lukaku, i gol previsti in base alle occasioni avute, è stato di 0,82 con tre tiri. Il solo xG della Slovacchia è stato invece di 0,6. In sintesi, Lukaku da solo ha avuto più occasioni di tutta la Slovacchia. Che però ha fatto gol...