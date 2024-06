Mourinho incontra Mandzukic e Modric: la frase a sorpresa

Mourinho e quel rimpianto con Mandzukic

L'allenatore ha documentato l'incontro con una foto postata su Instagram scrivendo: "Uno ha giocato per me, l'altro giocherà per me, e l'altro non ha mai giocato per me ma vorrei che l'avesse fatto". Nella prima frase ovviamente si riferisce a Modric: il portoghese ha allenato il centrocampista al Real Madrid nella stagione 2012-2013 ed è poi tornato al Chelsea. Livakovic sarà il suo portiere al Fenerbahce, mentre Mourinho esprime il suo rimpianto per non aver mai allenato Mario Manduzkic.