Heurtaux al debutto su Sky, il commento al gol della Croazia spiazza tutti

Nuova vita per Thomas Heurtaux. L'ex difensore di Udinese, Hellas Verona e Salernitana ha iniziato un nuovo percorso lavorativo in tv, per la precisione a Sky. Oggi, per la prima volta in assoluto, ha fatto la seconda voce in telecronaca affiancando Andrea Marinozzi in Croazia-Albania, partita di Euro 2024 che coinvolge l'Italia dato che le due squadre fanno parte dello stesso girone degli azzurri di Luciano Spalletti, attesi dalla super sfida contro la Spagna nella seconda giornata.