Peter Schmeichel intervista il figlio Kasper: quante lacrime in Danimarca

Momenti di forte emozione al termine della partita finità in parità tra Danimarca e Inghilterra . Lo storico portiere danese del Manchester United, Peter Schmeichel , ora opinionista per Fox Sports, ha intervistato suo figlio Kasper. Lo ha fatto visibilmente emozionato e tutti se ne sono accorti.

Cosa è successo in diretta tv?

I due si sono abbracciati in diretta tv e poi Kasper ha anche regalato al papà la sua maglietta. Sorrisi ma anche grande trasporto emotivo tra i due. Lo stesso ex portiere dello United ha ammesso di non "aver mai fatto un'intervista così" e non ha nascosto tutta la sua emzione per aver potuto parlare col figlio. Una scena toccante.