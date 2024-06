Caso Danimarca, l'influenza si diffonde: Eriksen in dubbio per la Germania

DORTMUND - C'è un problema di influenza nel gruppo della nazionale danese: Christian Eriksen non si è allenato, insieme all'altro centrocampista Delaney, ed è stato isolato dagli altri giocatori per evitare contagi. Il ct Hjulmand, che già deve rinunciare al suo omonimo Morten squalificato, spera di recuperare la sua stella in tempo per schierarlo contro la Germania: "Christian non si è allenato, spero però di poterlo recuperare in tempo per la partita con la Germania. Credo che ce la farà, se non peggiora la situazione nelle prossime ore".