Tentazione Rabiot, il Milan ci prova

Sono partite le manovre di mercato del Milan. L’obiettivo dichiarato della dirigenza del Diavolo non è rivoluzionare la rosa ma puntellarla con i giocatori giusti nei ruoli con maggiore necessità. Arriveranno profili di un certo spessore, come testimonia la trattativa per acquistare Joshua Zirkzee dal Bologna, ormai operazione avanzata con gli agenti per trovare la quadra sulle commissioni. Il Milan però valuta anche di rinforzare il centrocampo e pensa ad un’operazione a parametro zero. I rossoneri nei giorni scorsi hanno chiesto informazioni su Adrien Rabiot, in scadenza di contatto con la Juventus. La formazione bianconera da tempo ha avanzato la proposta di rinnovo, ma fino ad oggi non ci sono state ancora risposte da parte del francese. Il Milan ha avuto contatti con il manager dell’ex Psg per capire la fattibilità di un’eventuale trattativa, consapevole che le richieste salariali sarebbero state molto alte. Si parla di 7,5 milioni di euro annui, su queste cifre si può provare a lavorare attivando il jolly dei bonus. Quella di Rabiot non è una richiesta semplice da soddisfare, soprattutto perché il Milan ha dei parametri precisi per quanto riguarda il tetto degli ingaggi. Ma al club rossonero il francese è sempre piaciuto e anche in passato i rossoneri fecero un tenta tivo. Stavolta a muoversi su Rabiot è stato Moncada, direttore dell’area tecnica che conosce benissimo le caratteristiche del 29enne, e poi dopo l’addio di alcuni leader come Giroud e Kjaer al Milan servirebbero elementi d’esperienza. Rabiot fa parte del giro della nazionale e ha giocato per anni a livelli internazionali sia con la Juve che con il Psg, dunque potrebbe essere l’innesto ideale per la mediana di Paulo Fonseca (il tecnico verrà ufficializzato tra giovedì e venerdì). E da questo punto di vista va detto che anche Allegri, decisivo per la crescita di Rabiot alla Juve, è convinto che l’eventuale ingaggio del francese risolverebbe gran parte dei problemi del centrocampo del Milan.