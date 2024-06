Juve, il sì di Thuram junior per papà e per Motta

C'è la vena del grande calcio francese che scorre nel dna della Juventus da quasi mezzo secolo. E quindi il forte desiderio di indossare la maglia che è stata di Platini, Deschamps, Zidane, Pogba . Ma anche molto altro: c’è il legame di sangue con papà Lilian, cuore Juve anche lui. Il sì di Khephren Thuram ha radici storiche e sentimentali solide ed è sostenuto da una serie di motivazioni ambientali e tattiche. Il modulo di Motta con lui al centro del progetto sicuramente è tra queste. Ed è un aspetto che ha da subito attratto il francese, in scadenza nel 2025. Tra l’altro già dai primi contatti, la Juventus gli ha trasmesso tutta la stima di Thiago che lo ha quindi indicato come primissima scelta per il suo nuovo centrocampo. Un apprezzamento, questo, che ha fatto molto piacere al giocatore transalpino, convinto anche dalla bontà del progetto bianconero e allo stesso tempo stimolato dalla rifondazione della Vecchia Signora.

La Juve ha scelto Khephren Thuram

In sintesi, se ha detto sì alla Juve è anche perché ora c’è un altro corso: con un tecnico nuovo, un dirigente arrivato da un anno e una rosa rinnovata. È molto stuzzicato da questa ventata di cambiamenti e dal progetto di rilancio voluto dal dirigente toscano. Giuntoli, poi, nei contatti avuti con l’entourage del calciatore ha sempre fatto capire che l’ex Monaco è la primissima scelta sul mercato, a prescindere dalla decisione del connazionale Adrien Rabiot. Insomma la Juventus ha le idee molto chiare, Khephren Thuram è pronto, e i contatti con il Nizza sono costanti. La valutazione di partenza fatta dalla società della Ligue1 resta sui 25 milioni. Ad oggi non sono quindi contemplate delle contropartite tecniche e si ragiona solo sul cash. Poi sarà il mercato a dare eventualmente nuove indicazioni.

Juve-Thuram: tutte le cifre

Di certo Giuntoli vuole scendere sotto i 20 milioni, per chiudere magari a 17-18 con bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. Sul transalpino resta anche l’interesse dei club spagnoli e inglesi ma, come detto, per il figlio d’arte la Juventus è la primissima scelta per il suo futuro, nonché la squadra ideale per le sue caratteristiche quali duttilità e qualità: abbina la tecnica al fisico possente ed è anche molto bravo nell’impostazione. Thiago Motta nell’ultimo periodo lo ha studiato molto. Per l’ex allenatore del Bologna, la nuova Juventus deve ripartire dal centrocampo e, mettendo da parte il vecchio sogno Koopmeiners, Douglas Luiz e Thuram sono ormai due elementi ritenuti imprescindibili. L’attesa comunque sta per finire. Cristiano Giuntoli, dopo la cessione di Kean, vuole accelerare per il classe 2001 nato in Italia e sempre molto attratto dalla Serie A che, solo un anno fa, accoglieva proprio il fratello Marcus.