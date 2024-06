Bufera in Francia: Deschamps divide lo spogliatoio, ecco le accuse dei giocatori

La Francia non ha brillato a Euro 2024 e ha chiuso il girone al secondo posto nonostante una squadra di altissimo profilo, con Mbappé in prima fila. Didier Deschamps sta vivendo un momento difficile lì in panchina. Lo spogliatoio non sembra più convinto della sua leadership. Il quotidiano L'Équipe assicura che i giocatori sono preoccupati. Non sono piaciuti alcuni atteggiamenti, alcune scelte tecnichee in più si sono lamentati per gli allenamenti, condotti senza varianti tattiche e con un'intensità più che discutibile.

Francia, Deschamps criticato

Camavinga, dopo il pareggio contro la Polonia, è stato rimproverato da Deschamps perché colpevole di essere scivolato più volte con la palla durante la partita. La cosa ha generato una certa tensione tra le due parti. Inoltre, Griezmann, sostituto per la prima volta in otto anni per una decisione tecnica, ha ricevuto un altro "rimprovero" dal ct della Francia, che al momento è nel mirino sia dei giocatori che della stampa per l'inizio di Euro 2024, torneo cominciato con il freno a mano tirato. Deschamps avrà lunedì, contro il Belgio, alle 18 a Düsseldorf, un'occasione d'oro per rifarsi, per rimettere la Francia in corsa per il podio e per fare pace con il suo spogliatoio.