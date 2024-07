Deschamps a nervi tesi, che lite con un giornalista: "Vada a giocare a padel"

MONACO - Finisce male l'avventura della Francia all'Europeo, paradossalmente dopo la partita in cui la squadra ha giocato meglio. Sotto accusa per un torneo di scarso livello è il commissario tecnico, Didier Deschamps, al quale l'editorialista di RMC Daniel Riolo ha rivolto in diretta un invito a dimettersi. L'allenatore, dietro al solito sorriso, non ha nascosto il risentimento per la considerazione: «Lei è formidabile... Ho appena perso una semifinale e mi chiede di andare via? Domandi al mio presidente cosa intenda fare. Ma tanto sa benissimo cosa pensi, il presidente...».