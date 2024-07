Real Madrid, annunciata presentazione Mbappé al Bernabeu: data e orario

Reduce dall'eliminazione ai quarti di Euro 2024 contro la Spagna, Kylian Mbappé si prepara ora a vivere la sua nuova avventura. Grande attesa per l'esordio al Bernabeu con la maglia del Real Madrid. Aspettando la prima ufficiale della prossima stagione, il campione francese sarà già a Madrid, nel teatro dei Blancos, per la conferenza stampa di presentazione e per il primo incontro virtuale coi nuovi tifosi.