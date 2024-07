Mbappé pazzesco, nemmeno il Real Madrid l’aveva previsto così: negozi on-line in tilt!

In attesa della presentazione ufficiale, comprare le maglia del Real Madrid con il numero 9 di Mbappé è quasi impossibile. Lo store è andato in tilt per le troppe richieste. Il club della capitale spagnola aveva annunicato il via alla vendita: "Vi presentiamo le magliette e i kit ufficiali di Kylian Mbappé, il vostro giocatore preferito! Include il numero di Mbappé e il nome ufficiale sul retro, e potete includere anche la patch della Champions League o della Liga". Neanche all'intero del Real Madrid si aspettavano una risposta del genere, al punto tale che già appare un messaggio che avverte del ritardo che potrebbe esserci nella consegna della maglietta.