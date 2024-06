Kvaratskhelia risponde a Conte: "Restare a Napoli? Non so, devo pensarci..."

Una serata da ricordare per Kvaratskhelia , che ha trascinato la sua Georgia agli ottavi di finale di Euro 2024 . L'attaccante del Napoli ha infatti sbloccato la sfida contro il Portogallo (terminata 2-0), permettendo alla sua Nazionale di superare la fase a gironi come una delle migliori terze. Ma più che delle sue prestazioni in campo, a far parlare è il futuro del giocatore , alla luce delle ultime dichiarazioni di Conte .

Conte categorico su Kvaratskhelia: la frase

Il nuovo tecnico del Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale, è stato categorico sul futuro di Kvaratskhelia: "Rimane, non ci sono dubbi. Vi ho dato una notizia? No, l'ha data il presidente. Esalteremo le sue caratteristiche, dobbiamo assecondarle". Una risposta netta dopo l'incertezza degli scorsi giorni, iniziata con le parole del suo agente sul possibile addio.

Kvaratskhelia risponde: "Rimango? Non lo so"

A creare però nuovi dubbi sul suo futuro, è stato lo stesso Kvaratskhelia. L'attaccante infatti è stato intervistato ai microfoni Rai dopo la vittoria sul Portogallo, commentando le parole di Conte: “Il mister ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli. Ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro”.