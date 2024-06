Euro 2024, la Germania convoca Emre Can al posto di Pavlovic

L'ex centrocampista della Juventus, Emre Can, vola agli Europei. In realtà il viaggio sarà breve per lui, tedesco, che gioca nel Borussia Dortmund dal 2020. La Germania lo ha convocato al posto di Aleksandar Pavlovic, out a causa di un'infezione. Dalla Germania, la Bild ha parlato di tonsillite.