L'ultima sparata di Vidal: "Kroos ha imparato molto da me"

" Toni Kroos ha imparato molto da me". Arturo Vidal non ha usato giri di parole nel corso di un'intervista su YouTube. Dichiarazioni che hanno inevitabilmente assunto una grande eco mediatica, soprattutto in Spagna dove Kroos ha da poco vinto Liga e Champions League con il suo Real Madrid .

Vidal e il retroscena su Kroos al Bayer Leverkusen

Vidal ha spiegato: "Abbiamo giocato insieme al Bayer Leverkusen. È arrivato in prestito dal Bayern, era bravo tecnicamente, ma gli mancava il tocco, è venuto da me e Renato Augusto e gli abbiamo spiegato com'era il calcio. Gli abbiamo insegnato tanto". Sui social non sono mancate le sottolineature ironiche dei tifosi alle parole di Vidal che, di certo, non pecca di autostima.