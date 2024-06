Euro 2024, la Germania fa uno sgarbo agli inglesi: tifosi arrabbiatissimi

ROMA - Occhi puntati su Serbia-Inghilterra, match in scena domenica alle 21 a Gelsenkirchen: c’è il pericolo ultrà. I capi della sicurezza tedesca da giorni stanno studiano il miglior piano per garantire la massima sicurezza, calcolando anche l’arrivo di 500 tifosi serbi appartenenti a gruppi pro-Putin. Prima misura di sicurezza: all’interno dello stadio sarà venduta birra a bassa gradazione alcolica . La Radler-Style, con l’appena 2,5% di alcol, metà lager e metà soda agli agrumi. Tifosi inglesi arrabbiati.

Serbia-Inghilterra, paura scontri: le misure

Le preoccupazioni intorno alla partita sono aumentate dopo che l’intelligence tedesca ha avvertito che bande organizzate di teppisti serbi stanno organizzando il viaggio. “Solo la partita dell’Inghilterra avrà questa birra a bassa gradazione alcolica. Gli altri stadi no”. E ancora: ci sarà anche un divieto di vendere alcolici prima del fischio d’inizio nel centro città. “A un fan dell'Inghilterra con una lattina o una bottiglia di birra in piazza verrà chiesto di metterla via, o verrà allontanato. Non saranno immediatamente arrestati”, ha spiegato il portavoce della polizia, il signor Knipp. Sono attesi 40mila tifosi inglesi e circa 8mila serbi.