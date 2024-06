Inghilterra, che caos sotto gli occhi del principe William: chi è sotto accusa

Fatica tremendamente a produrre calcio di qualità nonostante un gruppo dalle potenzialità illimitate, soffre sempre a generare situazioni pericolose quando incontra una difesa compatta e si affida di conseguenza soltanto ai colpi dei suoi solisti. Avrebbe potuto anche battere la Danimarca grazie a un paio di questi lampi, il palo di Foden e la palla verticale di Il principe William esce dallo stadio sorridendo e stringendo mani, come gli impone il ruolo, ma non può aver apprezzato lo spettacolo: l’Inghilterra gioca malissimo. Very boring., soffre sempre a generare situazioni pericolose quando incontra una difesa compatta e si affida di conseguenza soltanto ai colpi dei suoi solisti. Avrebbe potuto anche battere la Danimarca grazie a un paio di questi lampi, il palo di Foden e la palla verticale di Bellingham sfruttata male da Watkins, ma nel complesso non ha mai dato l’idea di essere migliore dell’avversaria. Anzi, il pareggio finale premia l’atteggiamento e l’organizzazione della squadra meno attrezzata, a conferma che nel calcio anche gli allenatori contano.



Inghilterra, la confusione in campo

Il ct inglese, Gareth Southgate, dev’essere un validissimo gestore di risorse e un ottimo manager di se stesso, altrimenti non sarebbe rimasto otto anni al timone ottenendo risultati altalenanti e prolungando la lista di tornei non vinti dalla nazione dal 1966 in poi. Però ha fatto scelte sorprendenti nelle convocazioni e continua a stupire nelle mosse strategiche: dopo aver confermato la formazione che aveva già stentato contro la Serbia, piegata solo con un capolavoro di Bellingham, a Francoforte ha sostituito tre attaccanti tutti insieme a metà del secondo tempo, compreso Harry Kane che aveva segnato il gol, gentile omaggio del terzino del Bologna Kristiansen (si era dimenticato di marcare il dirimpettaio Walker: una cosetta). Certe idee sono difficili da spiegare anche se il centravanti di riserva, Watkins, viene da una Premier innaffiata da 19 reti. Kane, 13 reti tra Europei e Mondiali, non si toglie mai in una partita da vincere. Lo stesso Foden, uno dei trequartisti più lunatici dell’Europeo, aveva appena sfornato una magia sfregiata dal legno. Perché richiamarlo proprio in quel momento?

Inghilterra, la delusione e la tenacia