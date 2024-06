Kane, furiosa risposta a Lineker: "Deve avere più rispetto per l'Inghilterra!"

Critiche all'Inghilterra e a Harry Kane per l'inizio degli Europei e, in modo particolare, per l'ultima gara pareggiata contro la Danimarca. Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Bayern Monaco ha risposto a Gary Lineker. Proprio l'ex centravanti inglese aveva parlato alla BBC dopo il pari contro la Danimarca sottolineando le difficoltà della nazionale di Southgate e quelle di Kane che, tra l'altro, aveva anche segnato.