Inghilterra, che paura per Gordon: cade in bici e si riduce così!

DORTMUND - Stava parlando al telefonino, tenendo l'altra mano sul manubrio, quando è caduto rovinosamente. L'ha scampata bella Anthony Gordon, giocatore del Newcastle in ritiro in Germania con la nazionale inglese, cavandola con qualche ferita (anche sul volto) non così grave da impedirgli di continuare l'avventura all'Europeo. A due giorni dall'ottavo di finale contro la Slovacchia anzi si è allenato regolarmente a Blankenhain a disposizione del ct Southgate.