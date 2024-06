Rooney, duro attacco a Guardiola: "Se l'Inghilterra gioca male, è colpa sua"

"L'Inghilterra non sta esprimendo un gioco bello e divertente, anzi... e la colpa è tutta di Pep Guardiola". Wayne Rooney, che in carriera ha collezionato 120 presenze con la maglia della nazionale inglese, commenta gli Europei per la BBC e nel corso di uno speciale, ha criticato il gioco degli uomini di Soutghate. "Squadre come Belgio, Inghilterra e Olanda hanno il problema che tutti vogliono giocare verso il centro. Anche con un giocatore come Doku, che gioca sull'esterno, non va più sul fondo e non mette più un cross in area", ha dichiarato.