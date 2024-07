Bellingham a rischio squalifica, la Uefa indaga: il motivo

La Uefa mette nel mirino Jude Bellingham . L'autore del gol del pari contro la Slovacchia, una bellissima rete valsa l'1-1 e le speranze ritrovate della qualificazione dell'Inghilterra poi raggiunta, è a rischio squalifica in vista dei quarti di finale di Euro 2024. Al centro dell'analisi da parte della commissione disciplinare il suo gesto verso gli spalti o la panchina della Slovacchia , comunque un episodio che ha fatto molto discutere.

Cosa rischia Bellingham? Le ultime

A fine partita, infatti, l'inglese si era rivolto alle tribune, guardando in alto, indicando le parti basse. Un gesto per cui lo stesso calciatore si era giustificato parlando di "scherzo ad alcuni amici intimi che erano allo stadio". Bellingham aveva scritto il tutto sui social e aveva anche citato l'ex presidente degli Stati Uniti Roosevelt. Caso rientrato? Non proprio. La Uefa vuole vederci chiaro e ora l'inglese rischia la squalifica.