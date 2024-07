E Bellingham denunciò: «Che arbitro è questo?»

DALL'INVIATO A MONACO - Non bastavano le malefatte di Taylor. Adesso ad attirare l'attenzione all'Europeo è un altro arbitro, il tedesco Felix Zwayer, designato da Rosetti per la semifinale tra Inghilterra e Olanda. i media britannici hanno riportato alla luce il passato burrascoso di questo agente immobiliare di Berlino, sospeso dalla federcalcio della Germania nel 2005 per aver contribuito a truccare una partita. All'epoca, all'età di 24 anni, Zwayer era un giovane guardalinee e confessò di avere intascato 300 euro (!) per far vincere il Wuppertal in una partita di coppa e quindi favorire un giro di scommesse.