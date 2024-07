Soutghate, il sosia poliziotto scatena l'ironia dei tifosi dell'Inghilterra

Divertimento e goliardia prima del calcio d'inizio di Olanda-Inghilterra. Protagonista inatteso un poliziotto tedesco in servizio all'esterno del Signal Iduna Park di Dortmund. Cosa ha fatto? Nulla. Semplicemente, per uno strano scherzo del destino, assomiglia particolarmente al ct dei Tre Leoni: Gareth Soutghate. Un dettaglio che non è passato inosservato.