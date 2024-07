Euro 2024, lo scandalo sessuale e familiare di Kyle Walker crea problemi all'Inghilterra

La doppia vita di Kyle Walker scuote anche gli Europei di calcio. Anna Kilner e Lauryn Goodman, rispettivamente moglie e amante del giocatore, si sono recate in Germania per sostenere il difensore e l'Inghilterra. Una situazione scomoda che ha turbato parecchio la Nazionale inglese. Stando a quanto racconta il Sun, agli addetti alla sicurezza è stato ordinato di "non far avvicinare in alcun modo" Lauryn alla zona dove si trovano le moglie dei calciatori per evitare possibili scontri e incidenti.

Inghilterra: la moglie e l'amante di Kyle Walker a Euro 2024

Annie Kilner è volata in Germania in compagnia dei quattro figli avuti da Kyle Walker: Riaan, Roman, Reign e Rezon. Anche Lauryn Goodman si è presentata ad Euro 2024 con uno dei due figli nati dal rapporto clandestino con il giocatore. "Lauryn è vista come una piantagrane e il peggior incubo di Annie è stato incontrarla. È stata imposta a Lauryn almeno una distanza di sicurezza di 100 metri. Annie non vuole assolutamente avere niente a che fare con lei", ha riferito una fonte al Daily Mail. Dopo la scoperta della doppia vita di Walker, la Kilner vede il marito solo ed esclusivamente per il bene dei figli.

Lo scandalo sessuale e familiare di Kyle Walker

La vita privata di Kyle Walker, che in passato era già stato coinvolto in diversi scandali di infedeltà, prostituzione e atti osceni in luogo pubblico, è diventata notizia da prima pagina lo scorso gennaio quando la moglie Annie Kilner (incinta per la quarta volta) ha annunciato la separazione dopo aver appreso che il marito aveva avuto un secondo figlio dalla sua amante, Lauryn Goodman. Un vero e proprio scandalo, con lo sportivo che si è scusato pubblicamente: "Quello che ho fatto è orribile e me ne assumo la piena responsabilità. Le mie azioni hanno causato molto dolore a molte persone, mi dispiace".