Finale Europei, gli inglesi sicuri del titolo. E sui bus compare "It's coming home"

BERLINO - Gary Lineker, leggenda del calcio inglese, ha chiesto di abolire quello slogan «perché porta sfiga». La pensano diversamente a Londra, dove da venerdì gli autobus all'altoparlante annunciano la fermata successiva aggiungendo la fatidica frase: «Football is coming home». Alla vigilia della finale di Berlino contro la Spagna, insomma, anche sui trasporti pubblici della capitale si parla della possibile impresa della nazionale di Southgate, che riporterebbe un titolo «a casa» per la prima volta dal 1966.

Finale Europei, i tifosi in arrivo a Berlino

Nelle ultime ore intanto la Germania si sta riempiendo di tifosi. Sono attesi 50.000 inglesi, alcuni dei quali hanno viaggiato in traghetto da Dover a Calais e poi si sono spostati in treno o pullman dalla Francia, per sostenere la loro squadra all'Olympiastadion o comunque nelle strade di Berlino. Saranno molti di meno gli spagnoli: secondo fonti delle forze dell'ordine tedesche, in maglia rossa saranno in 11.000 per la finale.