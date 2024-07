Spagna-Inghilterra, Soutghate sogna e Kane fa gli auguri a Yamal

"Tutti sono in forma. Siamo entusiasti per la sfida. La squadra è migliorata nelle ultime settimane, ha mostrato un carattere e una resilienza straordinari. Devo dire che è stato un piacere lavorare con loro ogni giorno sul campo di allenamento. Se possiamo chiudere a Berlino quel cerchio negativo aperto con la finale di Euro '96 persa contro la Germania ? Non credo nelle favole, ma nei sogni sì". Così Gareth Southgate alla vigilia di Spagna-Inghilterra , finale di Euro 2024 in programma domani alle 21 all' Olympiastadion .

Soutghate, la Spagna e il futuro

Un misto di attesa e concentrazione nelle parole del ct dei Tre Leoni: "È stato un ambiente fantastico in cui lavorare. Domani avremo una fantastica opportunità di raggiungere ciò che ci eravamo prefissati fin dal momento in cui abbiamo lasciato il Qatar un po' prima di quanto avremmo voluto. Il mio futuro? Non so. Le ultime settimane sono state delle montagne russe. Ora sono concentrato solo sulla finale. Abbiamo maturato una buona esperienza nelle partite importanti e penso che in questi momenti non sia necessario dire troppo ai giocatori, non hanno bisogno di essere motivati ??per una partita come questa. Si tratta di assicurarsi che i piccoli dettagli siano giusti perché sono piccoli margini a decidere queste partite e dobbiamo assicurarci di essere dalla parte giusta".

Kane: "Dura cancellare la sconfitta con l'Italia nel 2021, ma rieccoci"

A fare eco alle parole di Southgate quelle del capitano dell'Inghilterra, Harry Kane: "Molti di noi dopo la finale persa nel 2021 contro l'Italia erano ovviamente affranti per il risultato. Ogni volta che perdi una finale, è dura cancellarla dalla memoria. Quello è stato l'inizio di un lungo viaggio per arrivare dove siamo ora. Penso che significherebbe tutto per il Paese vincere gli Europei. Penso che sarebbe ovviamente la sensazione più incredibile come calciatore professionista e sono sicuro che anche per i tifosi vivere quel momento nella storia. Sarebbe qualcosa di molto speciale. Ora si tratta di cercare di scendere in campo e mettere in pratica il piano di gioco che vogliamo. Abbiamo fatto grandi cose in molti tornei, ma ora è il momento di dare il massimo e domani avremo questa opportunità".