Eriksson, la lettera all'Inghilterra prima della finale commuove tutti: ct in lacrime

Eriksson, la lettera che ha commosso l'Inghilterra

"Il lavoro di manager dell'Inghilterra comporta una bella pressione - sottolinea Eriksson, riferendosi al ct Southgate -. Si sente tanto parlare del 1966 e di ciò che fece la squadra di Sir Alf Ramsey, e si sa quante aspettative ci sono su di te per porre fine a tutti quegli anni di sofferenza. Io l'ho sentita - ammette l'ex Lazio -. Sir Bobby Robson lo sentiva. Ognuno dei 13 dirigenti che si sono succeduti dopo Sir Alf lo avrà sentito. Nessuno di noi ci è riuscito, ma nessuno si è avvicinato più di Gareth Southgate. Raggiungendo la semifinale della Coppa del Mondo nel 2018, la finale degli Europei nel 2020, i quarti di finale della Coppa del Mondo e ora la seconda finale consecutiva degli Europei, Gareth è sicuramente il miglior allenatore inglese dopo Sir Alf. Vincendo a Berlino domenica, credo che possa essere considerato migliore. Gareth ha imparato dagli errori che abbiamo commesso - in particolare la gestione del blocco mentale dei rigori - ed è andato più lontano di quanto chiunque di noi abbia mai fatto".

E poi, continua: "Ora lui, i suoi giocatori e l'intera nazione devono sapere che l'Inghilterra può vincere. Se si crede in qualcosa può accadere, e questo include battere la Spagna in finale. Non si può sopravvalutare l'importanza di domenica per il futuro del calcio inglese. Per le generazioni a venire, i ragazzi e le ragazze saranno ispirati a giocare. Questa squadra ha la possibilità di dimostrare a tutto il Paese che "ci siamo". La Spagna è molto brava - forse la migliore squadra del torneo - ma in una finale questo non conta. L'Inghilterra può vincere. Nella mia prima rubrica avevo detto che l'Inghilterra sarebbe migliorata col tempo, e avevo ragione. Ad essere sincero, mi ero detto che non potevano continuare a giocare un calcio così brutto con tutte queste stelle.

Contro l'Olanda, - si legge - l'Inghilterra si è finalmente rilassata. Si sono svegliati e hanno giocato un calcio eccellente nel primo tempo ed è la prima volta che lo vediamo nel torneo. Hanno giocato secondo i loro punti di forza. Hanno fatto un passo avanti. Se si guarda ai giocatori davanti - Harry Kane, Phil Foden e Bukayo Saka - sono di classe mondiale. Hanno ottimi difensori e hanno subito solo quattro gol finora. Quindi sono una squadra completa. Agli Europei del 2004 avevamo una squadra molto buona, ma non avevamo la profondità. Se mancavano dei giocatori, lo si sentiva davvero. Anche se a questa squadra ne mancano uno o due per infortunio, la qualità non manca. Non avrei mai pensato di vedere un giorno in cui l'Inghilterra fosse così brava ai rigori". Spero ancora che la finale non vada ai rigori come la partita dell'Italia e si risolva nei tempi regolamentari o supplementari. Se ci saranno i rigori, però, non c'è assolutamente da temere. Non avrei mai pensato di vedere il giorno in cui l'Inghilterra sarebbe stata così brava ai rigori.

Durante il mio periodo, prima e anche un po' dopo, non eravamo bravi ai rigori. A Euro 2004 abbiamo perso contro il Portogallo ai rigori e poi di nuovo contro di loro ai Mondiali del 2006. Sembrava che la pressione su ogni giocatore fosse troppo alta. Era come un blocco mentale. Uno dei miei più grandi rimpianti come manager dell'Inghilterra è di non aver nominato uno psicologo per affrontare questo problema. Pensavo che fossimo adulti e in grado di gestire la pressione dei rigori, ma purtroppo non è stato così", ribadisce Eriksson.

Una sana invidia spinge Eriksson verso Southgate: "Gareth è molto bravo a gestire l'aspetto mentale dei calciatori e sta facendo un ottimo lavoro di gestione dell'uomo. Ma il calcio è così strano: in un minuto, o anche solo in 10 secondi, tutto cambia. L'Inghilterra, che non ha tirato i rigori nei quarti di finale, è stata un netto cambiamento rispetto agli anni passati. Nelle partite contro la Slovacchia e l'Olanda tutto è cambiato per l'Inghilterra in un batter d'occhio. E quando si gioca un brutto calcio contro squadre minori le critiche sono immense. Lo capisco perfettamente. Se prendi a cuore tutto ciò che viene detto o scritto su di te, puoi diventare mezzo matto. Gareth ha detto dopo la partita con l'Olanda che vuole solo essere amato. Per me l'amore per il calcio non dura per sempre, ma può andare e venire rapidamente.

Infine, Eriksson è rimasto impressionato anche dal giovanissimo Lamine Yamal, classe 2007 che ha trascinato la Spagna in finale: "Questo ci porta alla Spagna. Batterli non sarà facile. Guardo la stella della loro squadra, Lamine Yamal, che avrà appena compiuto 17 anni il giorno prima della finale - anche Wayne Rooney era più vecchio quando è entrato in scena sotto di me. Per me l'impatto di Yamal ha riportato alla mente i ricordi della Coppa del Mondo del 1958 qui in Svezia. Il Brasile aveva un ragazzo molto giovane di nome Pele. Tutti conosciamo il suo incredibile salto di qualità e i suoi due gol in finale. Giocatori come questi non si vedono spesso. Yamal dovrebbe andare a scuola. Ma saremo noi a leggere di lui per molto tempo, forse fino alla Coppa del Mondo del 2042.

Yamal non ha paura, proprio come Rooney. Ricorderò sempre la sera in cui dissi per la prima volta a Wayne che sarebbe stato nella squadra dell'Inghilterra e lui rispose semplicemente "OK". Non "wow". Per lui era tutto così normale. Tuttavia, non c'è nulla di normale nell'attesa di una finale. I prossimi giorni saranno di grande aiuto. Lamine Yamal ha le sembianze di un giovane Pelè".