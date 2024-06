'Premio Costruiamo Gentilezza', i bambini votano Spalletti

FIRENZE - "Grazie Ct Spalletti per le emozioni che ci regala la maglia Azzurra e per l'impegno e per i valori che trasmette ai giovani". Sono arrivate oltre 500 richieste di ragazze e ragazzi di scuole e scuole calcio che hanno scritto all’Associazione Cor et Amor, che porta avanti il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, chiedendo di consegnare al Ct della Nazionale di Calcio, Luciano Spalletti, il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport, ideato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti, segretario Ussi Toscana, col supporto di Ussi Toscana e di Costruiamo Gentilezza.