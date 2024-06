Italia-Turchia ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Amichevole Italia-Turchia, la cronaca

A meno di una settimana dalla partenza per il ritiro tedesco, l'Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare uno dei due test che precedono l'inizio della spedizione europea. Oggi con la Turchia, domenica contro la Bosnia-Erzegovina. Sfida tutta italiana in panchina, con l'incrocio tra l'ex allenatore del Napoli e Vincenzo Montella, a cui va il merito di aver trascinato Calhanoglu e compagni ad Euro 2024, da primi del girone. Per il commissario tecnico azzurro, la possibilità di provare l'ipotetica formazione titolare e trovare soluzioni alternative in vista della fase a gironi, che vedrà l'Italia impegnata contro Albania, Spagna e Croazia, in un raggruppamento tutt'altro che banale. Chance per Vicario tra i pali del "Dall'Ara", con capitan Donnarumma che dovrebbe accomodarsi in panchina. In tribuna Scamacca, reduce dal recupero di campionato contro la Fiorentina, e Federico Gatti, prima allertato per l'infortunio di Acerbi e poi definitivamente convocato dopo il grave infortunio di Scalvini.