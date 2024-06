Italia-Turchia diretta: segui l'amichevole di oggi prima di Euro 2024 LIVE

Aggiorna

Nel primo dei due test che precedono la partenza per la Germania, dove è in programma il prossimo Campionato Europeo di calcio, l'Italia di Luciano Spalletti ospita la Turchia di Vincenzo Montella allo "Stadio Renato Dall'Ara". Calcio d'inizio previsto per le ore 21: segui l'amichevole in diretta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:32 Titolari in casacchina gialla I titolari dell'Italia si scaldano in casacchina con indosso una casacchina gialla. Questo l'undici iniziale scelto da Spalletti: Vicario in porta; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco in difesa; Cristante e Jorginho a centrocampo; Orsolini, Pellegrini e Chiesa a supporto dell'unica punta Retegui. 20:28 Italia in campo per il riscaldamento pre-partita Inizia il riscaldamento dell'Italia, grandi applausi anche per Calafiori. 20:22 Ricognizione in campo per gli azzurri Gli azzurri hanno terminato la ricognizione in campo al Dall'Ara. 20:15 Cresce l'entusiasmo al Dall'Ara Cresce l'entusiasmo dei tifosi azzurri presenti allo stadio Dall'Ara. Tra i più attesi ed acclamati c'è, ovviamente, uno dei beniamini di casa: Orsolini. 20:01 La formazione ufficiale della Turchia TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Kabak, Ahyan, Muldur; Aydin, Bardakci; Yildiz, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. CT: Vincenzo Montella. 19:58 La formazione ufficiale dell'Italia ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho (C); Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. CT: Luciano Spalletti. 19:52 Italia-Turchia, tutto pronto nello spogliatoio del Dall'Ara Arrivano i primi scatti dallo spogliatoio degli Azzurri, direttamente dallo "Stadio Renato Dall'Ara". Questa la foto pubblicata dai canali social ufficiali dell'Italia:

19:48 Italia-Turchia, Barella out: il motivo Barella salta Italia-Turchia: Spalletti spiega il motivo (Leggi Qui). 19:39 Italia-Turchia, cresce l'attesa a Bologna Italia-Turchia, tutto pronto al "Dall'Ara". Grande entusiasmo in città, con Bologna vestita a festa per l'arrivo della nazionale. Cresce l'attesa in vista del fischio d'inizio e, soprattutto, di Euro 2024. Stadio Renato Dall'Ara - Bologna

